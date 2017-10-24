Майоров: у «Салавата» не было недонастроя, на эти грабли больше не наступаем

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров поделился впечатлениями после победы над «Ладой» (4:1).



«Мы понимали, что будет нелёгкая игра. Хорошо сыграли, выполнили задание тренера и забили свои голы. Самое главное, не было какого-то недонастроя, которым мы иногда страдаем с не самыми сильными командами. Хорошо, что мы делаем прогресс в эту сторону и больше не наступаем на одни и те же грабли.



Я нахожу свою работу? Можно сказать, да. Лучше чувствую себя в физическом плане. Просто через работу приходит. Где-то не получалось моментами, начинаешь расстраиваться, а когда потом забиваешь, вроде как начинаешь просто играть и больше получается», — цитирует Майорова официальный сайт клуба.

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