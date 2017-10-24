Вестерлунд — об отправке Гончарова на лавку: он сделал несколько ошибок

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги встречи с тольяттинской «Ладой» (4:1).



«Непростая игра, психологически тяжёлая. «Лада» очень хорошо играет в обороне, они в этом сезоне пропустили меньше голов, чем мы. У них постоянные контратаки. Первый период мы играли не так хорошо, но второй и третий играли, как должны.



Нам надо больше бросать. Наша первая пятёрка играет большую часть времени в большинстве, но не так много бросает. Сегодня были моменты у других звеньев, но они делали то же самое.

Почему матч не доиграл Максим Гончаров? Мы в первом периоде не очень хорошо играли, и Максим тоже сделал несколько ошибок", — цитирует Вестерлунда официальный сайт «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.