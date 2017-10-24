USHL – о шайбе фаворита драфта НХЛ-2019: возможно, мы уже увидели гол года

Фаворит драфта-2019 в Национальной хоккейной лиге нападающий Джек Хьюз забросил великолепную шайбу в матче Хоккейной лиги США. Официальный «твиттер» лиги оперативно отреагировал на событие, заранее назвав гол Хьюза, как минимум, одним из лучших в сезоне: «Это только третья игровая неделя в сезоне, но, возможно, мы уже увидели гол года».



Посмотреть видео заброшенной молодым игроком шайбы также можно в официальном твиттере" Хоккейной лиги США



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