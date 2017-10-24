Защитник Михаил Сергачёв останется в основном составе «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что защитник Михаил Сергачёв примет участие в следующем матче и останется в основном составе команды. Напомним, если россиянин сыграет в следующей игре, у него начнёт действовать контракт новичка с «молниями».



«Сергачёв — часть „Тампа-Бэй“, и так будет и дальше. Он оказывает положительное влияние на команду. Непросто произвести изменения в составе, когда в нём есть игрок, у которого такой высокий потолок развития. Михаил продолжает улучшать свою игру», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

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