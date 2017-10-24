«Трактор» в гостях одолел «Сочи» — голы на счету Вишневского и Щехуры

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду потерпел поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 1:2.
Счёт в на 8-й минуте матча открыл нападающий команды хозяев Иван Ларичев. Во втором периоде «Трактор» дважды забил усилиями Ивана Вишневского и Пола Щехуры и сумел переломить ход встречи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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