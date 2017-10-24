Трямкин: все знают, что Умарк — слегка противный игрок

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин прокомментировал жест в адрес форварда Линуса Умарка, после чего он был дисквалифицирован на один матч.



«Глупейший поступок с моей стороны. Постараюсь, чтобы такое больше не повторялось. Обидно после такого сидеть на трибуне и понимать, что не можешь помочь команде.



Все знают, что тот же Умарк – слегка противный игрок. Но это была моя глупость в первую очередь», – приводит слова Трямкина «Бизнес Online».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Никита Трямкин дисквалифицирован на один матч за жест в сторону Умарка