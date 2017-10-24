«Автомобилист» во второй раз в сезоне взял верх над «Ак Барсом»

«Ак Барс» в Казани уступил «Автомобилисту» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 1:2 Б. Зинэтула Билялетдинов вновь проиграл Владимиру Крикунову в нынешнем сезоне.
Хозяева открыли счёт на 52-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился Артём Лукоянов. За четыре с половиной минуты до конца основного времени «Автомобилист» сумел отыграться, гол при игре «5 на 4» забросил Франсис Паре. В овертайм зрители забитых голов не увидели, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок реализовал Илья Крикунов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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