Дьяков: Умарк делает много вещей исподтишка, почему нам так с ним не сыграть?

Защитник «Лады» Кирилл Дьяков после поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) рассказал, почему несколько раз грубо сыграл против форварда Линуса Умарка.



«Я много цеплял Умарка? Это игра. Все, что происходит на поле, остается там. Бывает, исподтишка он делает очень много вещей. Если он любит так играть, почему нам против Умарка так не сыграть?



Травма Фёдорова? Я видел этот эпизод. Думаю, там был чистый силовой прием. Если судья увидел удар в голову, значит, он был», — приводит слова Дьякова «Спорт Бизнес Online».

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