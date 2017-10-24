С. Зубов: «Сочи» подводят спецбригады и ненужные удаления

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями после поражения от «Трактора» со счётом 1:2.



«Самоотдача сегодня была от обеих команд, в этом упрекнуть ребят просто не поворачивается язык. У нас второй период был опять провальным в каком-то смысле. Спецбригады… Будем работать. Есть над чем работать. Они сегодня сделали разницу.



Провалы во втором периоде? Не сказал бы, что это «физика». Мы играем против других команд. Соответственно, они добавляют, начинаются ненужные удаления. Та же самая история – мы должны работать над этим. Опять же, нас подводят спецбригады», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

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