Третьяк: сборная в России всегда будет «номер один», а потом команды

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о значимости национальной команды страны.



«Хочу сказать, что все равно большинство людей в России болеют за сборную или за свою команду, где они живут. А сборная объединяет всех людей. Победы нам нужны. Владимир Владимирович в своё время вызвал меня в Кремль, когда мы 15 лет не выигрывали звание чемпионов мира. Он, знаете, что мне сказал: «Владислав Александрович, мне победы нужны». Поэтому всегда в нашей стране №1 будет сборная, а потом команды. Мы, федерация хоккея, и сборная заинтересованы в КХЛ, заинтересованы в сильных клубах. У нас сейчас сильные клубы, посмотрите, интрига идёт. И СКА. ЦСКА 9 матчей подряд. «Югра». Посмотрите, они все. Мы как-то их не замечаем, а они ничего не проигрывают. Даже китайцы, которые, посмотрите, сейчас играют, и то они 2:1, 3:2 проигрывают. У нас нет такого, чтобы одна команда была – ведёт, и всё.



Игры идут упорные, потому что календарь тяжёлый. Но в НХЛ, думаете, легче? Там вообще куски мяса. Я там был и знаю, что это такое. Там летают из одного города в другой: сегодня играешь в одном городе, ночью летишь, играешь в другом. Команда устаёт, сколько перелётов, и все время есть неровности. Есть команды, которые хорошо начинают, а потом падают. И вот такие качели – кто и как подготовится физически. А плей-офф, посмотрите, всё-таки интересно идёт. Посмотрите, СКА играет, одну шайбу выигрывают у всех. Это не так просто», — цитирует Третьяка «Спорт FM».

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