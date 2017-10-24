Лукоянов — журналистам: что вы несёте ерунду про мою безголевую серию?

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2 Б).



«Я прервал 13-матчевую голевую серию? Да хорош, что вы ерунду несёте?! Посмотрите, кто какие функции выполняет в команде, при чём тут забить. Я в большинстве выхожу разве? Ну не забивал я, мы выигрывали, а сейчас забил – проиграли, лучше от этого? Не считаю, сколько матчей я не забивал, можно сказать, передо мной не стоит такая задача, главное, не пропустить.



Не хватало эмоций? Такое бывает, когда матчи подряд идут. Не будем забывать, за две недели у нас восьмой матч, мы тоже не железные, усталость чуть накопилась. Появлялись ошибки, это дало о себе знать. Опять выезд? Куда деваться, не можем же мы не поехать. Завтра отдохнём и полетим, все силы отдадим», — цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» «сгорела» Назарову, а Чистов переехал в Ригу «Металлургу» не хватает звёзд, а «Автомобилист» лишь по буллитам обыграл «Ак Барс».