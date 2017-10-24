Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: китайский «Цен Тоу» прервал серию поражений из семи игр

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно два матча.

«Красная Армия» потерпела поражение от «Спартака» — 3:4.

«Русские Витязи» дома проиграли «Динамо» СПб — 1:4.

В Высшей хоккейной лиге было проведено пять матчей.

Китайский «Цен Тоу» прервал серию из семи поражений, обыграв «Звезду» — 1:0 ОТ.

«Ижсталь» потерпела поражение от «Ермака» — 3:4 Б.

«Нефтяник» одержал победу над «Соколом» — 3:1.

«Буран» в дополнительном времени одолел «Южный Урал» — 3:2 ОТ.

ХК «Рязань» проиграл дома «Горняку» — 1:5.