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Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: китайский «Цен Тоу» прервал серию поражений из семи игр

24 октября 2017, вторник. 23:55 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно два матча.

«Красная Армия» потерпела поражение от «Спартака» — 3:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 14:00 МСК
Красная Армия
Москва
3 : 4 1:0, 1:2, 1:2
МХК Спартак
Москва
1:0 – Исхаков (Лобанов, Романов) – 10:21 (5x5), 1:1 – Первов (Розанов, Морозов) – 27:00 (5x4), 1:2 – Розанов – 30:18 (5x5), 2:2 – Филин (Сорокин, Аноп) – 30:51 (5x5), 3:2 – Ртищев (Долгопятов, Летов) – 47:37 (5x4), 3:3 – Шалагин (Талалуев) – 53:04 (5x4), 3:4 – Кузьменко – 58:45 (5x5)

«Русские Витязи» дома проиграли «Динамо» СПб — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
1 : 4 0:1, 0:3, 1:0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Дыняк (Михайлов) – 02:41 (5x5), 0:2 – Васильев (Жабреев, Ротенберг) – 22:48 (5x4), 0:3 – Дыняк (Михайлов, Чернов) – 33:43 (5x5), 0:4 – Назаревич (Анисимов) – 39:07 (5x5), 1:4 – Ануфриев – 44:23 (5x5)

В Высшей хоккейной лиге было проведено пять матчей.

Китайский «Цен Тоу» прервал серию из семи поражений, обыграв «Звезду» — 1:0 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 14:00 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Звезда
Чехов
1:0 – Крысанов (Ерёменко, Попов) – 61:45 (5x4)

«Ижсталь» потерпела поражение от «Ермака» — 3:4 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
3 : 4 0:0, 2:0, 1:3, 0:0, 0:1
Ермак
Ангарск
1:0 – Панасенко (Остроухов, Мансуров) – 30:14 (5x4), 2:0 – Вихарев (Рогов, Лапин) – 38:44 (5x5), 2:1 – Юшков (Ишмаметьев, Михайлов) – 45:14 (5x4), 2:2 – Севанькаев (Коньков, Гаврилычев) – 45:49 (5x5), 3:2 – Денис Иванов (Боголейша, Рогов) – 50:40 (5x5), 3:3 – Воробьёв (Володин, Закарлюкин) – 54:19 (5x5), 3:4 – Юшков – 65:00 ( ПБ)

«Нефтяник» одержал победу над «Соколом» — 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
3 : 1 1:1, 1:0, 1:0
Сокол
Красноярск
0:1 – Озолиньш – 02:50 (5x5), 1:1 – Байкеев (Ядроец) – 15:38 (5x4), 2:1 – Ядроец (Хамидуллин, Железнов) – 20:21 (5x4), 3:1 – Байкеев (Ядроец, Железнов) – 43:43 (5x5)

«Буран» в дополнительном времени одолел «Южный Урал» — 3:2 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
3 : 2 0:0, 0:0, 2:2, 1:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Петунин (Белозёров, Банцерев) – 41:49 (5x5), 2:0 – Коротеев (Дьяченко, Гайдаш) – 43:21 (5x5), 2:1 – Скатов (Сметанин) – 44:03 (5x5), 2:2 – Марченков (Марзоев, Илья Иванов) – 51:26 (5x5), 3:2 – Топорков (Горшков, Коротеев) – 61:29 (5x4)

ХК «Рязань» проиграл дома «Горняку» — 1:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
ХК Рязань
Рязань
1 : 5 0:1, 0:1, 1:3
Горняк
Учалы
0:1 – Жлоба (Арсенюк, Антонов) – 08:41 (5x5), 0:2 – Носков (Сафин, Сафронов) – 30:26 (5x5), 0:3 – Носков (Сафронов) – 42:46 (5x5), 1:3 – Милёхин (Маслов, Воробьёв) – 55:07 (5x4), 1:4 – Митякин (Ивашов, Цапаев) – 56:24 (5x4), 1:5 – Соловьёв (Кобелев) – 59:59 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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