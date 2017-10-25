Сергачёв – первый российский защитник-новичок, забивший 4 гола в 10 матчах

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв точным броском поразил ворота «Каролины Харрикейнз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот гол стал для 19-летнего игрока четвёртым в сезоне. Сергачёв стал первым российским защитником-новичком в истории лиги, кто смог столь удачно начать «регулярку».

Напомним, что игра с «Каролиной» стала для Сергачёва 10-й за основную команду. Это означает, что у новобранца вступил в силу первый год профессионального контракта.

Посмотреть видео гола Сергачёва можно в клубном «твиттере» «Тампы».