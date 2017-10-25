«Аризона» проиграла в 9-й раз кряду, уступив «Айлендерс», Таварес набрал 4 очка

«Аризона Койотс» не смог одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Матч с «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшийся на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, завершился поражением «койотов» — 3:5.



В составе «островитян» хет-трик оформил Джон Таварес (24-я, 35-я и 53-я минуты), ещё по голу забили Брок Нельсон (45) и Скотт Мейфилд (58). Таварес также отдал результативную передачу. За «Аризону» голы забили Энтони Дюклер (5), Марио Кемпе (42) и Ник Казинс (49). Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин провёл на льду 13 минут 33 секунды.

Это поражение стало для «Аризоны» девятым кряду со старта сезона.