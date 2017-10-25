«Баффало» минимально одолел «Детройт», Антипин набрал первое очко в НХЛ

«Баффало Сэйбрз» добыл минимальную победу над «Детройт ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на счету Бенуа Пульо (30-я минута), одним из ассистентов выступил россиянин Виктор Антипин, для которого это очко стало первым в НХЛ.

Видео гола Пульо можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

«Монреаль Канадиенс» уверенно обыграл «Флориду Пантерз» — 5:1. В составе победителей дублем отметился Ши Уэбер (39-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Алекс Гальченюк (37), Брендан Галлахер (39) и Макс Пачьоретти (52). Единственную шайбу за «Флориду» забросил Кейт Яндл (21). Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 20 секунд. Благодаря этой победе «Канадиенс» прервали серию из семи поражений.