100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кучеров и Стэмкос продлили результативную серию до 10 матчей

25 октября 2017, среда. 05:31 Хоккей

Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос отметились результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (5:1). Кучеров в этой встрече забил гол, а Стэмкос отдал две результативные передачи. Таким образом, оба хоккеиста набирают очки 10 матчей подряд, начиная со старта сезона.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Стэмкос возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, набрав 19 (3+16) очков. Кучеров расположился на вторйо позиции — 17 (11+6) очков.

«Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров, Наместников и Сергачёв забили по голу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Харрикейнз Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров Стивен Стэмкос Статистика
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
05:47 «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Лос-Анджелес» по буллитам переиграл «Оттаву»
05:31 Кучеров и Стэмкос продлили результативную серию до 10 матчей
05:17 «Баффало» минимально одолел «Детройт», Антипин набрал первое очко в НХЛ
05:06 «Аризона» проиграла в 9-й раз кряду, уступив «Айлендерс», Таварес набрал 4 очка
04:40 «Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров, Наместников и Сергачёв забили по голу
04:38 «Питтсбург» в ОТ вырвал победу у «Эдмонтона», Малкин отдал решающий голевой пас
04:20 Сергачёв – первый российский защитник-новичок, забивший 4 гола в 10 матчах
00:25 «Вегас» вновь отправил Шипачёва в АХЛ
24 октября 2017, вторник
23:58 Крикунов: «Ак Барс» много забивает, поэтому играли в восемь взрослых защитников
23:55 Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: китайский «Цен Тоу» прервал серию поражений из семи игр
23:52 Лукоянов — журналистам: что вы несёте ерунду про мою безголевую серию?
23:37 Билялетдинов: Захарчук играет после дисквалификации неплохо, ошибок я не видел
23:15 Гатиятулин: наконец-то закончился тяжёлый период для «Трактора»
23:14 Назаров о привлечении молодёжи: это не политика клуба, они просто лучше выглядят
23:02 Третьяк: сборная в России всегда будет «номер один», а потом команды
22:41 С. Зубов: «Сочи» подводят спецбригады и ненужные удаления
22:37 И. Воробьёв: «Металлургу» не хватает пяти звёзд, которые уехали
22:27 Дьяков: Умарк делает много вещей исподтишка, почему нам так с ним не сыграть?
22:11 «Автомобилист» во второй раз в сезоне взял верх над «Ак Барсом»
21:54 Трямкин: все знают, что Умарк — слегка противный игрок
21:47 «Трактор» в гостях одолел «Сочи» — голы на счету Вишневского и Щехуры
21:28 «Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение кряду
21:08 Аболс: слабое начало — моя вина, большинство сегодня утром не раскатывали
20:50 Защитник Михаил Сергачёв останется в основном составе «Тампа-Бэй»
20:36 USHL – о шайбе фаворита драфта НХЛ-2019: возможно, мы уже увидели гол года
20:17 Вестерлунд — об отправке Гончарова на лавку: он сделал несколько ошибок
20:05 Майоров: у «Салавата» не было недонастроя, на эти грабли больше не наступаем
19:44 «Сибирь» выставила на драфт отказов Сопина, «Куньлунь» — Кархунена
19:32 «Флорида» забрала с драфта отказов «Питтсбурга» голкипера Ниеми
19:22 Три очка Хартикайнена помогли «Салавату» взять верх над «Ладой»
19:18 «Салават» — «Лада»: защитник Кириллов нанёс травму Фёдорову и получил «5+20»
19:09 Овечкин рассказал, что вчерашний инцидент на тренировке закончился синяком
19:00 Каспарайтис о Сергачёве: ему повезло с «Тампой» и Айзерманом, они знают русских
18:40 Галлан: «Вегас» превзошёл ожидания людей, я впечатлён собранным составом
18:00 Вайсфельд — о конкуренции в КХЛ: у нас отсутствует соревнование как таковое
17:45 Нападающий «Миннесоты» Паризе перенёс операцию и пропустит 8-10 недель
17:25 Галуцен — о травме Ягра: за карьеру он пропустил мало матчей, это не просто так
16:53 Игроки и тренерский штаб «Торпедо» посетили фонд защиты животных
16:28 Руководитель департамента судейства: Елесин провёл «нехороший» приём, подпрыгнул
15:50 Скаут — об Андрее Свечникове: его невозможно остановить, он уже готов к НХЛ
15:20 Вратарь минского «Динамо» Энрот дисквалифицирован на один матч за удар блином
14:53 Сергачёв – о шансах остаться в «Тампе»: и с 10-ю играми можно потерять место
14:23 Еглич: атмосфера на арене «Нефтехимика» лучше, чем в моих прошлых командах
14:07 Стэмкос: жду, что Сергачёв останется в НХЛ. Он уверен в себе и жаждет быть здесь
14:00 Гомоляко – о «-17» Кольцова: это провал, но «Трактору» не надо его обменивать
Все новости RSS
Партнерский контент