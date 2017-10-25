Кучеров и Стэмкос продлили результативную серию до 10 матчей

Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос отметились результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (5:1). Кучеров в этой встрече забил гол, а Стэмкос отдал две результативные передачи. Таким образом, оба хоккеиста набирают очки 10 матчей подряд, начиная со старта сезона.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Стэмкос возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, набрав 19 (3+16) очков. Кучеров расположился на вторйо позиции — 17 (11+6) очков.