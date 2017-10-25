Кучеров обошёл Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ. В матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) Кучеров отметился одной заброшенной шайбой.

Таким образом, на счету россиянина 11 голов в 10 матчах этого сезона. В гонке снайперов Кучеров обошёл своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», на счету которого 10 голов.

Видео гола Кучерова в ворота «Каролины» можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Напомним, что Кучеров также продлил свою результативную серию до 10 матчей со старта сезона.