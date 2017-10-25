Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кучеров обошёл Овечкина в гонке снайперов НХЛ

25 октября 2017, среда. 06:01 Хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ. В матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) Кучеров отметился одной заброшенной шайбой.

Таким образом, на счету россиянина 11 голов в 10 матчах этого сезона. В гонке снайперов Кучеров обошёл своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», на счету которого 10 голов.

Видео гола Кучерова в ворота «Каролины» можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Напомним, что Кучеров также продлил свою результативную серию до 10 матчей со старта сезона.

«Кучеров претендует на звание MVP сезона». Каспарайтис – о неделе в НХЛ
Почему мало играет Шипачёв и кто оказывает давление на Тарасенко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Овечкин Никита Кучеров Статистика
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
06:35 Тренер «Вегаса»: ожидания от игры Шипачёва? Нет никаких ожиданий
06:07 «Каролина» — «Тампа»: Василевский отразил 31 бросок и стал первой звездой матча
06:01 Кучеров обошёл Овечкина в гонке снайперов НХЛ
05:55 Голкипер «Питтсбурга» Мюррей совершил эффектный сейв в матче с «Эдмонтоном»
05:47 «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Лос-Анджелес» по буллитам переиграл «Оттаву»
05:31 Кучеров и Стэмкос продлили результативную серию до 10 матчей
05:17 «Баффало» минимально одолел «Детройт», Антипин набрал первое очко в НХЛ
05:06 Нападающий «Айлендерс» Джон Таварес оформил 7-й хет-трик за карьеру в НХЛ
04:40 «Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров, Наместников и Сергачёв забили по голу
04:38 «Питтсбург» в ОТ вырвал победу у «Эдмонтона», Малкин отдал решающий голевой пас
04:20 Сергачёв – первый российский защитник-новичок, забивший 4 гола в 10 матчах
00:25 «Вегас» вновь отправил Шипачёва в АХЛ
24 октября 2017, вторник
23:58 Крикунов: «Ак Барс» много забивает, поэтому играли в восемь взрослых защитников
23:55 Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: китайский «Цен Тоу» прервал серию поражений из семи игр
23:52 Лукоянов — журналистам: что вы несёте ерунду про мою безголевую серию?
23:37 Билялетдинов: Захарчук играет после дисквалификации неплохо, ошибок я не видел
23:15 Гатиятулин: наконец-то закончился тяжёлый период для «Трактора»
23:14 Назаров о привлечении молодёжи: это не политика клуба, они просто лучше выглядят
23:02 Третьяк: сборная в России всегда будет «номер один», а потом команды
22:41 С. Зубов: «Сочи» подводят спецбригады и ненужные удаления
22:37 И. Воробьёв: «Металлургу» не хватает пяти звёзд, которые уехали
22:27 Дьяков: Умарк делает много вещей исподтишка, почему нам так с ним не сыграть?
22:11 «Автомобилист» во второй раз в сезоне взял верх над «Ак Барсом»
21:54 Трямкин: все знают, что Умарк — слегка противный игрок
21:47 «Трактор» в гостях одолел «Сочи» — голы на счету Вишневского и Щехуры
21:28 «Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение кряду
21:08 Аболс: слабое начало — моя вина, большинство сегодня утром не раскатывали
20:50 Защитник Михаил Сергачёв останется в основном составе «Тампа-Бэй»
20:36 USHL – о шайбе фаворита драфта НХЛ-2019: возможно, мы уже увидели гол года
20:17 Вестерлунд — об отправке Гончарова на лавку: он сделал несколько ошибок
20:05 Майоров: у «Салавата» не было недонастроя, на эти грабли больше не наступаем
19:44 «Сибирь» выставила на драфт отказов Сопина, «Куньлунь» — Кархунена
19:32 «Флорида» забрала с драфта отказов «Питтсбурга» голкипера Ниеми
19:22 Три очка Хартикайнена помогли «Салавату» взять верх над «Ладой»
19:18 «Салават» — «Лада»: защитник Кириллов нанёс травму Фёдорову и получил «5+20»
19:09 Овечкин рассказал, что вчерашний инцидент на тренировке закончился синяком
19:00 Каспарайтис о Сергачёве: ему повезло с «Тампой» и Айзерманом, они знают русских
18:40 Галлан: «Вегас» превзошёл ожидания людей, я впечатлён собранным составом
18:00 Вайсфельд — о конкуренции в КХЛ: у нас отсутствует соревнование как таковое
17:45 Нападающий «Миннесоты» Паризе перенёс операцию и пропустит 8-10 недель
17:25 Галуцен — о травме Ягра: за карьеру он пропустил мало матчей, это не просто так
16:53 Игроки и тренерский штаб «Торпедо» посетили фонд защиты животных
16:28 Руководитель департамента судейства: Елесин провёл «нехороший» приём, подпрыгнул
15:50 Скаут — об Андрее Свечникове: его невозможно остановить, он уже готов к НХЛ
15:20 Вратарь минского «Динамо» Энрот дисквалифицирован на один матч за удар блином
Все новости RSS
Партнерский контент