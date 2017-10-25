Тренер «Вегаса»: ожидания от игры Шипачёва? Нет никаких ожиданий

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал очередную отправку в фарм-клуб российского нападающего Вадима Шипачёва.

События дня НХЛ. «Вегас» выигрывает, а в Шипачёва по-прежнему не верят Ну и красавец Кучеров, само собой.

«Мои ожидания от игры Шипачёва? У меня нет никаких ожиданий. Готов повторить снова: для игрока не так просто привыкнуть к новому уровню, к новой лиге. Вадим провёл несколько матчей и был в порядке. Не скажу, что был очень хорош, но это было нормально. Нужно быть терпеливыми», — приводит слова Галлана обозреватель Las Vegas Review Journal Дэвид Шон.



В трёх матчах за «Голден Найтс» Шипачёв забил один гол, набрал две минуты штрафа при показателе полезности «+3» и ни разу не сыграл более 11 минут. Нынешняя отправка в АХЛ для россиянина уже вторая в нынешнем сезоне: первый раз это случилось перед началом регулярного чемпионата.

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