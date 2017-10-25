Сергачёв – четвёртый защитник-новичок в истории НХЛ, забивший 4 гола в 10 играх

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отличился в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) и стал четвёртым новичком своего амплуа в истории НХЛ, который забил четыре гола в первых 10 матчах сезона.



Он сравнялся по этому показателю с Ханну Вирта («Баффало Сэйбрз», сезон-1982/83), Брайаном Глинном («Калгари Флэймз», сезон-1987/88) и Майклом дель Зотто («Нью-Йорк Рейнджерс», сезон-2009/10).



Сергачёв делит второе место по количеству набранных очков среди новичков в этом сезоне. У него и защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Уилла Батчера по девять очков.

События дня НХЛ. Кучеров обогнал Овечкина, Шипачёв снова в АХЛ А Макдэвид уступил Кросби.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».