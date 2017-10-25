«Колорадо» — «Даллас»: Радулов врезался в арбитра

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» снёс арбитра у борта.



Россиянин вёл шайбу, начиная атаку, но не заметил арбитра и врезался в него.



Матч завершился со счётом 5:3 в пользу «Колорадо», Радулов провёл на площадке 19 минут 11 секунд, в том числе три минуты четыре секунды в большинстве, заработал показатель полезности «-3» и две штрафные минуты, нанёс четыре броска по воротам и применил два силовых приёма.

Видео можно посмотреть в «твиттере» myregularface.