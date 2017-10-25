«Вегас» с третьим вратарём в составе победил «Чикаго», выиграв 7-й матч из 8

«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2.



Джон Хейден вывел «Чикаго» вперёд на четвёртой минуте, отличившись в меньшинстве. Тут же последовал гол «Вегаса» в большинстве от Вильяма Карлссона, а вскоре Томаш Носек сделал счёт 2:1.



Во втором периоде Пьер-Эдуар Белльмар увеличил преимущество хозяев, а в заключительной трети Джонатан Маршессо реализовал большинство, сделав счёт 4:1. Окончательный результат установил Патрик Кейн – 4:2 в пользу «Вегаса».



«Золотые рыцари», лишившиеся из-за травм двух первых вратарей — Марка-Андре Флёри и Малкольма Суббэна, — выиграли с третьим вратарём в составе Оскаром Данском, для которого этот матч стал вторым в карьере и первым в качестве стартового голкипера.



Кроме того, «Вегас» стал первым клубом в истории НХЛ, который в дебютном сезоне стартовал с семи побед в восьми матчах.

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Видео победного гола Белльмара можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.