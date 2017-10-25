До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вегас» с третьим вратарём в составе победил «Чикаго», выиграв 7-й матч из 8

25 октября 2017, среда. 07:54 Хоккей

«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2.

Джон Хейден вывел «Чикаго» вперёд на четвёртой минуте, отличившись в меньшинстве. Тут же последовал гол «Вегаса» в большинстве от Вильяма Карлссона, а вскоре Томаш Носек сделал счёт 2:1.

Во втором периоде Пьер-Эдуар Белльмар увеличил преимущество хозяев, а в заключительной трети Джонатан Маршессо реализовал большинство, сделав счёт 4:1. Окончательный результат установил Патрик Кейн – 4:2 в пользу «Вегаса».

«Золотые рыцари», лишившиеся из-за травм двух первых вратарей — Марка-Андре Флёри и Малкольма Суббэна, — выиграли с третьим вратарём в составе Оскаром Данском, для которого этот матч стал вторым в карьере и первым в качестве стартового голкипера.

Кроме того, «Вегас» стал первым клубом в истории НХЛ, который в дебютном сезоне стартовал с семи побед в восьми матчах.

События дня НХЛ. Кучеров обогнал Овечкина, Шипачёв снова в АХЛ
А Макдэвид уступил Кросби.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2017, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 2 2:1, 1:0, 1:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Хейден – 03:30 (4x5), 1:1 – Карлссон (Миллер, Хант) – 03:58 (5x4), 2:1 – Носек (Энгелланд, Макнэбб) – 05:46 (5x5), 3:1 – Белльмар (Носек, Каррье) – 38:15 (5x5), 4:1 – Маршессо (Шмидт, Сбиса) – 50:20 (5x4), 4:2 – Кейн (Саад, Истерли) – 58:55 (5x5)

Видео победного гола Белльмара можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
08:27 Фридман: Сергачёв ценнее второго драфт-пика, который «Монреаль» должен «Тампе»
07:54 «Вегас» с третьим вратарём в составе победил «Чикаго», выиграв 7-й матч из 8
07:37 «Колорадо» — «Даллас»: Радулов врезался в арбитра
07:23 Сергачёв – четвёртый защитник-новичок в истории НХЛ, забивший 4 гола в 10 играх
07:07 Стэмкос: спросите любого в «Тампе», Василевский — один из лучших вратарей мира
07:01 Купер: «Тампа» поиграла с огнём. Пришлось Василевскому выигрывать этот матч
06:49 Хет-трик Ньето и 34 сейва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
06:35 Тренер «Вегаса»: ожидания от игры Шипачёва? Нет никаких ожиданий
06:07 «Каролина» — «Тампа»: Василевский отразил 31 бросок и стал первой звездой матча
06:01 Кучеров обошёл Овечкина в гонке снайперов НХЛ
05:55 Голкипер «Питтсбурга» Мюррей совершил эффектный сейв в матче с «Эдмонтоном»
05:47 «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Лос-Анджелес» по буллитам переиграл «Оттаву»
05:31 Кучеров и Стэмкос продлили результативную серию до 10 матчей
05:17 «Баффало» минимально одолел «Детройт», Антипин набрал первое очко в НХЛ
05:06 Нападающий «Айлендерс» Джон Таварес оформил 7-й хет-трик за карьеру в НХЛ
04:40 «Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров, Наместников и Сергачёв забили по голу
04:38 «Питтсбург» в ОТ вырвал победу у «Эдмонтона», Малкин отдал решающий голевой пас
04:20 Сергачёв – первый российский защитник-новичок, забивший 4 гола в 10 матчах
00:25 «Вегас» вновь отправил Шипачёва в АХЛ
24 октября 2017, вторник
23:58 Крикунов: «Ак Барс» много забивает, поэтому играли в восемь взрослых защитников
23:55 Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: китайский «Цен Тоу» прервал серию поражений из семи игр
23:52 Лукоянов — журналистам: что вы несёте ерунду про мою безголевую серию?
23:37 Билялетдинов: Захарчук играет после дисквалификации неплохо, ошибок я не видел
23:15 Гатиятулин: наконец-то закончился тяжёлый период для «Трактора»
23:14 Назаров о привлечении молодёжи: это не политика клуба, они просто лучше выглядят
23:02 Третьяк: сборная в России всегда будет «номер один», а потом команды
22:41 С. Зубов: «Сочи» подводят спецбригады и ненужные удаления
22:37 И. Воробьёв: «Металлургу» не хватает пяти звёзд, которые уехали
22:27 Дьяков: Умарк делает много вещей исподтишка, почему нам так с ним не сыграть?
22:11 «Автомобилист» во второй раз в сезоне взял верх над «Ак Барсом»
21:54 Трямкин: все знают, что Умарк — слегка противный игрок
21:47 «Трактор» в гостях одолел «Сочи» — голы на счету Вишневского и Щехуры
21:28 «Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение кряду
21:08 Аболс: слабое начало — моя вина, большинство сегодня утром не раскатывали
20:50 Защитник Михаил Сергачёв останется в основном составе «Тампа-Бэй»
20:36 USHL – о шайбе фаворита драфта НХЛ-2019: возможно, мы уже увидели гол года
20:17 Вестерлунд — об отправке Гончарова на лавку: он сделал несколько ошибок
20:05 Майоров: у «Салавата» не было недонастроя, на эти грабли больше не наступаем
19:44 «Сибирь» выставила на драфт отказов Сопина, «Куньлунь» — Кархунена
19:32 «Флорида» забрала с драфта отказов «Питтсбурга» голкипера Ниеми
19:22 Три очка Хартикайнена помогли «Салавату» взять верх над «Ладой»
19:18 «Салават» — «Лада»: защитник Кириллов нанёс травму Фёдорову и получил «5+20»
19:09 Овечкин рассказал, что вчерашний инцидент на тренировке закончился синяком
19:00 Каспарайтис о Сергачёве: ему повезло с «Тампой» и Айзерманом, они знают русских
18:40 Галлан: «Вегас» превзошёл ожидания людей, я впечатлён собранным составом
Все новости RSS
Партнерский контент