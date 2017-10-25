Фридман: Сергачёв ценнее второго драфт-пика, который «Монреаль» должен «Тампе»

Известный канадский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал успешную игру защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва.

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«Одно из наиболее интересных решений «Тампы» связано с Сергачёвым, здесь есть один интересный момент. Когда Михаила выменивали у «Монреаля» на Джонатана Друена, то заключили условие, что если защитник не сыграет в НХЛ 40 матчей, то «Канадиенс» отдаст «молниям» свой выбор во втором раунде драфта. Купер подтвердил, что Сергачёв остаётся в команде, и он заслуживает этого на сто процентов. Это будет интересной ситуацией для клуба, который претендует на кубок Стэнли. Что выбрать — игру Сергачёва или второй раунд, который позволит выбрать кого-то стоящего? На данный момент ответ однозначен – Сергачёв ценнее», — отметил Фридман.



19-летний новичок «Лайтнинг» сыграл в текущем сезоне 10 матчей, набрав 9 (4+5) очков при показателе полезности «+4».

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