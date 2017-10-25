До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

WHL: форвард «Виктории» Ян Хоменко сделал три передачи и стал 3-й звездой матча

25 октября 2017, среда. 08:57 Хоккей

Нападающий команды WHL «Виктория Роялз» Ян Хоменко в матче со «Саскатун Блэйдз» оформил ассистентский хет-трик и признан третьей звездой встречи, которая завершилась победой его команды со счётом 7:2.

Справка «Чемпионата»

Ян Хоменко, родился 31 марта 1998 года в Новосибирске.

Начинал заниматься хоккеем в школе «Сибири», с 2010 по 2013 год выступал за юношеские команды петербургских «Серебряных Львов», затем перешёл в систему московского «Динамо». В сезоне-2014/15 дебютировал в МХЛ, в 10 матчах за ХК МВД забив один гол.

С сезона-2015/16 выступает в WHL, поиграл за четыре команды – «Эверетт», «Принс Джордж», «Мус Джо», с этого сезона защищает цвета «Виктории». Всего в WHL набрал 49 (22+27) очка в 128 играх. В этом сезоне на его счету 10 (2+8) баллов в 14 матчах.
Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова
Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
10:32 Житник — об отправке Шипачёва в АХЛ: быть в третьем звене не лучше, чем в запасе
10:30 Продолжатся ли неудачи «Торпедо» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
10:26 ЦСКА рассматривает варианты обмена Антона Бурдасова
10:14 Хичкок: не все вносят вклад, «Даллас» тащит пара человек
10:00 Фастовский: хочется, чтобы конкуренция в КХЛ была острее, максимально возможной
09:41 «Флайерз» — «Дакс»: Вагнер нанёс травму Патрику, приложив его головой о стекло
09:28 Радулов был переведён в четвёртое звено по ходу матча с «Колорадо»
09:20 НХЛ определила трёх звёзд игрового дня
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: гол и пять бросков Сергачёва, "-3" Радулова
08:57 WHL: форвард «Виктории» Ян Хоменко сделал три передачи и стал 3-й звездой матча
08:27 Фридман: Сергачёв ценнее второго драфт-пика, который «Монреаль» должен «Тампе»
07:54 «Вегас» с третьим вратарём в составе победил «Чикаго», выиграв 7-й матч из 8
07:37 «Колорадо» — «Даллас»: Радулов врезался в арбитра
07:23 Сергачёв – четвёртый защитник-новичок в истории НХЛ, забивший 4 гола в 10 играх
07:07 Стэмкос: спросите любого в «Тампе», Василевский — один из лучших вратарей мира
07:01 Купер: «Тампа» поиграла с огнём. Пришлось Василевскому выигрывать этот матч
06:49 Хет-трик Ньето и 34 сейва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
06:35 Тренер «Вегаса»: ожидания от игры Шипачёва? Нет никаких ожиданий
06:07 «Каролина» — «Тампа»: Василевский отразил 31 бросок и стал первой звездой матча
06:01 Кучеров обошёл Овечкина в гонке снайперов НХЛ
05:55 Голкипер «Питтсбурга» Мюррей совершил эффектный сейв в матче с «Эдмонтоном»
05:47 «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Лос-Анджелес» по буллитам переиграл «Оттаву»
05:31 Кучеров и Стэмкос продлили результативную серию до 10 матчей
05:17 «Баффало» минимально одолел «Детройт», Антипин набрал первое очко в НХЛ
05:06 Нападающий «Айлендерс» Джон Таварес оформил 7-й хет-трик за карьеру в НХЛ
04:40 «Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров, Наместников и Сергачёв забили по голу
04:38 «Питтсбург» в ОТ вырвал победу у «Эдмонтона», Малкин отдал решающий голевой пас
04:20 Сергачёв – первый российский защитник-новичок, забивший 4 гола в 10 матчах
00:25 «Вегас» вновь отправил Шипачёва в АХЛ
24 октября 2017, вторник
23:58 Крикунов: «Ак Барс» много забивает, поэтому играли в восемь взрослых защитников
23:55 Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: китайский «Цен Тоу» прервал серию поражений из семи игр
23:52 Лукоянов — журналистам: что вы несёте ерунду про мою безголевую серию?
23:37 Билялетдинов: Захарчук играет после дисквалификации неплохо, ошибок я не видел
23:15 Гатиятулин: наконец-то закончился тяжёлый период для «Трактора»
23:14 Назаров о привлечении молодёжи: это не политика клуба, они просто лучше выглядят
23:02 Третьяк: сборная в России всегда будет «номер один», а потом команды
22:41 С. Зубов: «Сочи» подводят спецбригады и ненужные удаления
22:37 И. Воробьёв: «Металлургу» не хватает пяти звёзд, которые уехали
22:27 Дьяков: Умарк делает много вещей исподтишка, почему нам так с ним не сыграть?
22:11 «Автомобилист» во второй раз в сезоне взял верх над «Ак Барсом»
21:54 Трямкин: все знают, что Умарк — слегка противный игрок
21:47 «Трактор» в гостях одолел «Сочи» — голы на счету Вишневского и Щехуры
21:28 «Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение кряду
21:08 Аболс: слабое начало — моя вина, большинство сегодня утром не раскатывали
20:50 Защитник Михаил Сергачёв останется в основном составе «Тампа-Бэй»
Все новости RSS
Партнерский контент