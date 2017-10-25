WHL: форвард «Виктории» Ян Хоменко сделал три передачи и стал 3-й звездой матча

Нападающий команды WHL «Виктория Роялз» Ян Хоменко в матче со «Саскатун Блэйдз» оформил ассистентский хет-трик и признан третьей звездой встречи, которая завершилась победой его команды со счётом 7:2.

Справка «Чемпионата»



Ян Хоменко, родился 31 марта 1998 года в Новосибирске.



Начинал заниматься хоккеем в школе «Сибири», с 2010 по 2013 год выступал за юношеские команды петербургских «Серебряных Львов», затем перешёл в систему московского «Динамо». В сезоне-2014/15 дебютировал в МХЛ, в 10 матчах за ХК МВД забив один гол.



С сезона-2015/16 выступает в WHL, поиграл за четыре команды – «Эверетт», «Принс Джордж», «Мус Джо», с этого сезона защищает цвета «Виктории». Всего в WHL набрал 49 (22+27) очка в 128 играх. В этом сезоне на его счету 10 (2+8) баллов в 14 матчах.