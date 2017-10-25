НХЛ определила трёх звёзд игрового дня

НХЛ определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

3. Вратарь «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер, который в шестой раз в карьере сыграл на ноль, сделав 32 сейва в матче с «Детройт Ред Уингз», и помог своей команде выиграть со счётом 1:0 ОТ.



2. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Ньето, впервые в карьере сделавший хет-трик. Он помог своей команде обыграть «Даллас Старз» со счётом 5:3.



3. Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, который оформил хет-трик, а также сделал одну передачу в победном матче с «Аризоной Койотс» (5:3).