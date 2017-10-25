Фастовский: хочется, чтобы конкуренция в КХЛ была острее, максимально возможной

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением об уровне конкуренции в Континентальной хоккейной лиге.



«Вопрос конкуренции – основополагающий в спорте. В КХЛ конкуренция безусловно есть, об этом говорит и турнирная таблица, где видна борьба за плей-офф. Но, конечно, хочется, чтобы она была ещё острее, максимально возможной. Это будет плюсом и для нашего хоккея, и для болельщиков, и для всей хоккейной общественности. Сейчас идёт постепенное сокращение числа участников лиги. Я поддерживаю этот процесс в том плане, что в КХЛ будут играть сильнейшие хоккеисты за счёт конкуренции за попадание в состав», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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