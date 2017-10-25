Продолжатся ли неудачи «Торпедо» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

25 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Сибирь» не сможет выиграть у «Спартака». Прогнозы на игровой день КХЛ
“Йокерит” проиграет, а СКА одержит лёгкую победу в Подольске — в прогнозах игрового дня КХЛ.
«Йокерит» — «Барыс»;
«Торпедо» — «Югра»;
«Витязь» — СКА;
«Спартак» — «Сибирь»;
ЦСКА — «Динамо» Минск;
«Слован» — «Локомотив».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
Принять участие в опросе также можно на Playbuzz.