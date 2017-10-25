Продолжатся ли неудачи «Торпедо» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

25 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Сибирь» не сможет выиграть у «Спартака». Прогнозы на игровой день КХЛ “Йокерит” проиграет, а СКА одержит лёгкую победу в Подольске — в прогнозах игрового дня КХЛ.

«Йокерит» — «Барыс»;

«Торпедо» — «Югра»;

«Витязь» — СКА;

«Спартак» — «Сибирь»;

ЦСКА — «Динамо» Минск;

«Слован» — «Локомотив».



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