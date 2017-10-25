Секач: кто-то скажет, что мы много зарабатываем, но быть спортсменом сложно

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач рассказал о сложностях жизни хоккеистов.



«Представьте: на протяжении полугода через день вам нужно быть в своём лучшем психологическом и физическом состоянии 60 раз подряд, плюс тренировки. При этом нужно бороться с игровыми спадами, личными проблемами. Иногда из-за перелётов сбивается режим и невозможно уснуть, иногда есть трудности в семье, у кого-то дети болеют, жена плохо себя чувствует. Столько вещей окружают нас, и при этом нужно на максимуме играть каждый матч. Это не так просто, как кажется.

Кто-то скажет, что мы получаем много денег, гоняем на крутых тачках, делаем, что хотим, но это не так. Быть хорошим спортсменом сложно, и не всем это удаётся, поэтому команды и не могут выигрывать постоянно", — цитирует Секача «Спорт Бизнес Online».