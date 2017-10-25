Вратарь «Салавата» Бен Скривенс вызван в сборную Канады на финский этап Евротура

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс вызван в расположение сборной Канады для участия в Кубке Карьяла в период с 6 по 12 ноября, сообщается на официальном сайте клуба.

Канадцы начнут участие в турнире с вынесенного матча со сборной Швейцарии в городе Биль 8 ноября. Затем сборная Канады отправится в Хельсинки, где сыграет со сборными Швеции и Финляндии 10 и 12 ноября.

Скривенс уже играл за сборную Канады на предсезонном турнире им. Николая Пучкова в 2017 году, а в 2014-м принимал участие в чемпионате мира. В этом сезоне Скривенс выиграл 14 матчей из 20, отразив 92% бросков и пропуская в среднем 2,2 шайбы за игру.