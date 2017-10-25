Бадюков: Шипачёв не готов играть в меньшинстве. На уровне НХЛ его не хватает

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о выступлении Вадима Шипачёва в НХЛ.



«У Дадонова во «Флориде» лучше дела идут, чем у Шипачёва в «Вегасе». Перед началом сезона все мы видели этот технический момент, когда Вадима отправили в фарм-клуб. Состав «Голден Найтс» очень хорошо сыграл в выставочных матчах, а в начале сезона уверенно действовал без Шипачёва. Определились четверо центральных нападающих, которые выиграли семь матчей из восьми. Коди Икин безоговорочно играет в первом звене, за ним идёт Вильям Карлссон. Линдберг играл в третьем звене, но после травмы Маршессо он ушёл на фланг, и для Шипачёва появилась возможность поиграть в этой тройке. Она неплохо выглядела, просто Вадим не так много времени проводил на льду – около 10 минут. Но Маршессо вернулся и забил в прошлой игре, после этого Линдберга вернули в третье звено.



Может быть, у Шипачёва получится конкуренция с Белльмаром, но француз готов выполнять функции игрока четвёртого звена, работать в меньшинстве. А Вадим в России, возможно, и был готов это делать, но на уровне НХЛ его стремления не хватает. Мы видели много раз, что, когда в лигу приходили молодые игроки, тренеры им говорили, что нужно привыкнуть к скоростям. По Сергачёву, например, есть такая информация. Даже несмотря на успех, ему говорят, что надо обвыкнуться. С Шипачёвым то же самое – ему просто нужно привыкнуть к системе. В «Вегасе» четыре центральных нападающих, а когда травмировался крайний и у Вадима появился шанс, он себя показал. Но, чтобы играть в четвёртом звене, ему нужно постоянно действовать в меньшинстве, а он к этому пока не готов. Там у него будет ещё меньше времени, а Белльмар – паренёк техничный», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

События дня НХЛ. Кучеров обогнал Овечкина, Шипачёв снова в АХЛ А Макдэвид уступил Кросби.