Впервые турнир Ночной лиги в Свердловской области пройдёт во всех 3 дивизионах

В городе Верхняя Пышма матчем местной «Искры» и екатеринбургского «Айсберга» стартовал первый в истории свердловской Ночной хоккейной лиги турнир в дивизионе «Любитель 18+ Лига Надежды». Теперь этот хоккейный регион представлен в любительском чемпионате страны всеми тремя дивизионами — «40+», «Лигой Мечты» и «Лигой Надежды».



Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу «Искры», но первая шайба была заброшена «Айсбергом» — это уже на четвёртой минуте встречи сделал нападающий Руслан Казьо. На счету форварда «Искры» Артура Яруллина покер — четыре гола в одном матче.



В свердловской «Лиге Надежды» в этом сезоне выступают четыре команды — помимо «Искры» и «Айсберга» это команды «Ледокол» и «Шайба» (обе — Екатеринбург).



В «40+» — семь команд, в «Лиге Мечты» — пять.



Представитель этого региона, екатеринбургский «Неоплан» / «Авто» является единственным в Ночной лиге двукратным победителем всероссийского Фестиваля, обладателем кубка Крутова и двукратным победителем Кубка чемпионов Ночной лиги. За счёт победы в Екатеринбурге уже построен и открыт один «чемпионский ледовый дворец» — «Дацюк Арена». На стадии строительства — каток за вторую победу в Сочи — «Арена Авто».

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