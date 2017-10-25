«Северсталь» — о мастерстве Гулявцева: вот у кого учился бить буллиты Дацюк

«Северсталь» опубликовала видео, в котором главный тренер команды Александр Гулявцев исполняет буллиты, и сравнили его c известным нападающим, капитаном СКА Павлом Дацюком.



«Мастерство, или у кого учился бить буллиты Дацюк. Главный тренер ХК «Северсталь» на утренней тренировке удивлял вратарей команды. Даже когда два вратаря защищали ворота, Гулявцев с лёгкостью забил великолепную шайбу с неудобной руки», — такое описание видео дано на канале клуба в YouTube.

Видео можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.