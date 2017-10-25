Защитник Кутузов, которого не стал переподписывать ЦСКА, перешёл в «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» заключил контракт с защитником Александром Кутузовым. Соглашение между игроком и командой КХЛ носит пробный характер. Об этом информирует официальный сайт Континнетальной хоккейной лиги.
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Среди них есть даже двукратный обладатель кубка Гагарина и бывший партнёр Овечкина и Фёдорова по «Вашингтону».
В текущем сезоне хоккеист в матчах КХЛ на лёд не выходил. В сезоне-2016/17 на его счету 7 очков в 31 матче «регулярки» и 0 очков в 7 матчах плей-офф за ЦСКА. Всего в КХЛ он набрал 134 очка в 467 матчах. В межсезонье московский клуб не стал предлагать игроку новый контракт.
Также «Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с защитником Бреттом Белльмором и заключил новое двустороннее соглашение на один сезон. В текущем сезоне хоккеист провёл 11 матчей и очков не заработал. Всего в КХЛ он провёл 75 матчей и набрал 16 очков.
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