Светлаков — о двух домашних поражениях ЦСКА подряд: надо серию завершать победой

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился ожиданиями от матча с минским «Динамо». Команды встречались в Минске 27 августа, ЦСКА взял верх — 2:1 ОТ.



«Мы перед каждой игрой готовимся. Разбираем соперника, тренируемся и отрабатываем определённые моменты. Во-первых, постараемся сыграть на победу. Предыдущие две игры не удалось выиграть, и надо домашнюю серию завершать победой. Конечно, постараюсь забить, но прежде всего буду играть на командный результат.



Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку. Приходите на наши матчи, мы будем биться в каждой игре и делать всё для победы», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

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