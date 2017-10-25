Отменён штраф защитника «Лады» Кириллова после хита на форварде «СЮ» Фёдорове

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Салават Юлаев» – «Лада» (4:1), в котором защитник тольяттинской команды Алексей Кириллов в центре площадки жёстко встретил форварда уфимской команды Артёма Фёдорова.



На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на Кириллова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею). Во время матча защитник получил большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+ 20).

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.