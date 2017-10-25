«Сочи» расстался с форвардом Мальцевым и отправил защитника Воробьёва в ВХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Мальцевым. В текущем сезоне он провёл 4 матча и очков не заработал. Всего в КХЛ за «Локомотив», «Кузню», «Авангард», «Салават Юлаев» и ХК «Сочи» Мальцев провёл 222 матча и набрал 32 очка.



В клуб-партнёр южан в Высшей хоккейной лиге командирован Иван Воробьёв. В «Дизеле» из Пензы защитник присоединится к группе игроков ХК «Сочи», выступающих за команду ВХЛ»: вратарь Олег Назаров, защитники Даниил Мироманов, Руслан Педан, Артём Мальцев, Александр Титов и нападающий Иван Захарчук.

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