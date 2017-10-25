Проведший более 600 матчей в НХЛ Корпикоски продолжит карьеру в «Куньлуне»

Финский нападающий Лаури Корпикоски продолжит карьеру в КХЛ. Хоккеист уже покинул расположение швейцарской команды «Лозанна», с которой тренировался последнее время. Об этом информирует издание 24 heures. Сообщается, что новой командой Корпикоски станет «Куньлунь Ред Стар».

Финский хоккеист провёл прошлый сезон в «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». На его счету в общей сложности 69 матчей и 20 очков. Всего на уровне НХЛ Корпикоски провёл 639 матчей за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс», «Аризону Койотс», «Эдмонтон Ойлерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». В НХЛ форвард забросил 88 шайб и отметился 118 голевыми передачами.

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