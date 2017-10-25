Экс-вратарь «Медвешчака», «Югры» и «Слована» Браст выбыл на 7-10 дней

Вратарь «Фрибура» Барри Браст выбыл из строя на срок от 7 до 10 дней. Об этом сообщил менеджер команды Кристиан Дьюб изданию La Liberté. Сообщается, что речь идёт о травме ноги, полученной в матче регулярного чемпионата швейцарской лиги NLA с «Цюрихом». Голкипер не смог доиграть матч. В текущем сезоне на счету хоккеиста 15 матчей в NLA, 2,39 пропущенной шайбы в среднем за игру при проценте отражённых бросков 91,7.

Браст известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за «Медвешчак», «Югру» и «Слован». Также Браст является обладателем Кубка Колдера. В межсезонье команда из Братиславы не стала предлагать вратарю контракт.