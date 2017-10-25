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Хауден: КХЛ — крутая, но сложная лига. Болельщики контролируют «Динамо» Мн

25 октября 2017, среда. 18:48 Хоккей

Лучший бомбардир минского «Динамо» Куинтон Хауден рассказал об адаптации в КХЛ и Беларуси.

«Всегда есть давление: фанаты, менеджмент клуба хотят побед. КХЛ — крутая, но сложная лига. Много хороших клубов и талантливых игроков. Мы стремимся выигрывать, но не всегда получается. К болельщикам относимся очень трепетно. Наши поклонники контролируют нас. Они гонят вперёд, помогают отыгрываться, верят в команду, когда мы прекращаем это делать. И тогда мы собираемся, переламываем ход матча. Фанаты к команде благосклонны. Они действительно очень громкие.

Я бывал в Беларуси до того, как стал игроком «Динамо». Мне было 16 или 17 лет, когда я приехал сюда на юношеский чемпионат мира. Тогда мы играли в Бобруйске, но, если не ошибаюсь, разок съездили в Минск. Так что представление о стране и столице имел. Минск — красивый и чистый город. Много туристических мест, которые можно посмотреть. В Беларуси всё не так, как в Канаде, это другая страна. У вас много парков — приятно там гулять. Я был в музее Великой Отечественной войны. Познакомился с вашей историей.

Конечно, язык — это самое сложное. Молодёжь знает английский, так как учит его в школе. А вот люди постарше не понимают меня совершенно. Поход в ресторан или магазин за продуктами — испытание. Хорошо, что есть телефон с переводчиком.

Цены в Беларуси и Канаде? Здесь дешевле. При конвертации доллара это примерно два к одному. Ха, так что будет трудно вернуться домой. Например, вы идёте в продуктовый магазин и покупаете молоко. Пусть оно стоит два рубля. А в Канаде — три-четыре доллара. Всё здесь гораздо дешевле, что приятно. А знаете, что мне у вас ещё нравится? Десерты! У вас очень большой выбор конфет, тортов, например, в кафе. У нас такого разнообразия нет. Да и вообще ваша кухня мне по душе», — рассказал Хауден.

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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