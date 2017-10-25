«Витязь» — СКА: Дацюк пропустит матч, в состав питерцев вернулся Яковлев

«Витязь» и СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ. В состав действующего обладателя Кубка Гагарина вернулся защитник Егор Яковлев — он сыграет во второй паре. При этом в составе СКА отсутствует Павел Дацюк.
«Витязь»
Сапрыкин (Бирюков);
Головков – Мозик, Макеев – Никулин – Денежкин;
Катичев – Гимаев, Выглазов– Хорак – Швец-Роговой;
Паутов – Семёнов, Ворошило – Сёмин – Кулагин;
Воронков, Копейкин- Риссанен – Рендулич, Моисеев.
СКА
Коскинен (Шестёркин);
Зубарев — Войнов, Ковальчук — Прохоркин — Плотников;
Яковлев — Гавриков, Широков — Коскиранта — Барабанов;
Рундблад — Хафизуллин, Карпов — Калинин — Гусев;
Рыков — Рукавишников, М. Мальцев — Тихонов — Алтабармакян.
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