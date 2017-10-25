«Витязь» — СКА: Дацюк пропустит матч, в состав питерцев вернулся Яковлев

«Витязь» и СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ. В состав действующего обладателя Кубка Гагарина вернулся защитник Егор Яковлев — он сыграет во второй паре. При этом в составе СКА отсутствует Павел Дацюк.

«Витязь»

Сапрыкин (Бирюков);

Головков – Мозик, Макеев – Никулин – Денежкин;

Катичев – Гимаев, Выглазов– Хорак – Швец-Роговой;

Паутов – Семёнов, Ворошило – Сёмин – Кулагин;

Воронков, Копейкин- Риссанен – Рендулич, Моисеев.



СКА

Коскинен (Шестёркин);

Зубарев — Войнов, Ковальчук — Прохоркин — Плотников;

Яковлев — Гавриков, Широков — Коскиранта — Барабанов;

Рундблад — Хафизуллин, Карпов — Калинин — Гусев;

Рыков — Рукавишников, М. Мальцев — Тихонов — Алтабармакян.