Хорватский новичок «Витязя» Рендулич забил 1-й гол в КХЛ в 3-м по счёту матче

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» — СКА хорватский новичок «Витязя» Борна Рендулич отметился заброшенной шайбой. Он вывел хозяев вперёд на 14-й минуте встречи. Это первый гол игрока за подмосковную команду. В предыдущих двух матчах за «Витязь» он отметился голевым пасом.

«Витязь» объявил о переходе в команду хорватского форварда Рендулича

25-летний Рендулич в сезоне-2016/17 играл в системе «Ванкувер Кэнакс», провёл один матч в НХЛ. В 69 играх за «Ютику» в АХЛ он набрал 23 (12+11) очка. Всего в НХЛ он набрал 2 (1+1) очка в 15 играх. Сезон-2017/18 Рендулич начинал в финском клубе «Пеликанс», в 14 играх он забил пять голов и отдал три передачи.

После первого периода в матче счёт равный — 1:1.

Видео доступно также на официальном сайте КХЛ.