Малкин — о матче с «Виннипегом»: может, это самая силовая команда. Отличный тест

Форвард действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Матч пройдёт 27 октября, начало — в 2:00 мск. «Пингвины» одержали шесть побед в десяти матчах сезона. Малкин набрал 11 (3+8) очков в 10 матчах.

«Завтра хороший тест для нас. «Виннипег» — возможно, самая силовая команда в НХЛ. Нам нужно сыграть так, как в предыдущем матче», — цитирует Малкина официальный «твиттер» клуба.

В предыдущем матче «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» — 2:1 ОТ.