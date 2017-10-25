Защитник «Витязя» Семёнов удалён до конца матча со СКА за аплодисменты арбитрам

На 26-й минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» — СКА капитан подмосковной команды Алексей Семёнов был удалён до конца матча.

Хорватский новичок «Витязя» Рендулич забил 1-й гол в КХЛ в 3-м по счёту матче

Вначале хоккеист получил (2+10) минут штрафа за толчок клюшкой. Семёнов поаплодировал арбитрам и получил ещё 20 минут штрафа.

В настоящее время в матче идёт второй период, счёт — 1:3.

Видео эпизода доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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