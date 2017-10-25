«Йокерит» уступил «Барысу» и впервые в сезоне проиграл три матча подряд

«Йокерит» дома проиграл «Барысу» и потерпел третье поражение подряд. Это единственная и самая длинная серия поражений финской команды в текущем сезоне. В 22 матчах сезона на счету команды 17 побед. «Барыс» набирает очки четыре матча подряд. В 26 матчах сезона на счету команды 15 побед.

Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. На 33-й минуте встречи Ээли Толванен вывел финскую команду вперёд. Однако ещё до второго перерыва «Барыс» сумел выйти вперёд — шайбы Артёма Лихотникова и Найджела Доуса разделили минута и 57 секунд. Под занавес основного времени матча, за 18 секунд до его окончания, Петер Регин сравнял счёт. В овертайме Найджел Доус принёс «Барысу» победу.



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