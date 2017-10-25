Крис Ли включён в состав сборной Канады на финский этап Евротура

Экс-защитник «Магнитки», двукратный обладатель кубка Гагарина Крис Ли включён в состав сборной Канады на Кубок Карьяла. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

«Лос-Анджелес» расторг пробный контракт с защитником Крисом Ли

Кроме того, в состав команды включены Рене Бурк, Бен Скривенс, а также Дилан Сикура и Зак Вайтклауд. Полный состав команды на первый этап Евротура должен появиться позднее.

Ранее Ли не сумел пройти в состав «Лос-Анджелес Кингз», с 36-летним хоккеистом был расторгнут пробный контракт. Предыдущие четыре сезона Ли провёл в магнитогорском «Металлурге». Ли сыграл в Континентальной хоккейной лиге 298 матчей, записав на свой счёт 226 (51+175) очков при общем показателе полезности «+94».