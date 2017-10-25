«Витязь» — СКА: Гавриков забил свой первый гол за питерских «армейцев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» — СКА, во втором периоде, защитник «армейцев» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой.

Это первый гол Гаврикова за СКА. Хоккеист перешёл в СКА из «Локомотива» в межсезонье. В предыдущих 23 матчах сезона на счету Гаврикова 5 голевых передач при показателе полезности «+6».

После двух периодов СКА ведёт со счётом 4:1.

Видео первого гола Гаврикова за питерский СКА доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.