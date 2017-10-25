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«Витязь» — СКА: Гавриков забил свой первый гол за питерских «армейцев»

25 октября 2017, среда. 21:18 Хоккей

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» — СКА, во втором периоде, защитник «армейцев» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой.

Это первый гол Гаврикова за СКА. Хоккеист перешёл в СКА из «Локомотива» в межсезонье. В предыдущих 23 матчах сезона на счету Гаврикова 5 голевых передач при показателе полезности «+6».

После двух периодов СКА ведёт со счётом 4:1.

Видео первого гола Гаврикова за питерский СКА доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК СКА Владислав Гавриков
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
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