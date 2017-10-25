«Торпедо» уступило «Югре» по буллитам и потерпело четвёртое поражение подряд

«Торпедо» дома проиграло «Югре» и потерпело четвёртое поражение подряд. В 26 матчах сезона на счету команды 13 побед. 26 августа нижегородцы в очном матче на выезде победили со счётом 3:1. «Югра» прервала серию поражений на отметке в два матча. В 26 матчах сезона на счету команды 9 побед.

Первый период матча заброшенных шайб не принёс. Нижегородцы вышли вперёд на 33-й минуте встречи благодаря голу Михаила Григорьева. На 56-й минуте матча Александр Угольников сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов ханты-мансийцы вырвали победу.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

