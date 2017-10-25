СКА победил «Витязь» и набирает очки во всех 27 матчах сезона

СКА на выезде переиграл «Витязь» и выиграл четвёртый матч подряд. Действующий обладатель Кубка Гагарина набирает очки во всех 27 матчах сезона. 27 августа питерцы дома выиграли по буллитам — 4:3. «Витязь» проиграл седьмой матч из последних восьми. В 27 матчах сезона на счету команды 9 побед.

В первой трети матча команды обменялись голами — Борна Рендулич вывел «Витязь» вперёд, Виктор Тихонов счёт сравнял.

Хорватский новичок «Витязя» Рендулич забил 1-й гол в КХЛ в 3-м по счёту матче

Во втором периоде забивали исключительно игроки СКА — Александр Барабанов, Николай Прохоркин и Владислав Гавриков (первый гол за СКА). На 44-й минуте встречи Алексей Макеев сделал счёт 2:4. Больше голов забито не было. Итог — победа СКА со счётом 4:2.

«Витязь» — СКА: Гавриков забил свой первый гол за питерских «армейцев»

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