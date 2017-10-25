«Спартак» крупно и всухую победил «Сибирь», выиграв четвёртый матч подряд

«Спартак» на своём льду взял верх над «Сибирью» и выиграл четвёртый матч подряд. Это рекорд команды по числу побед подряд. В 25 матчах сезона на счету команды 12 побед. «Сибирь» прервала серию побед на отметке в два матча. В 24 матчах сезона на счету команды 11 побед. 22 августа в очном матче в Новосибирске «Сибирь» взяла верх со счётом 3:1.



Московская команда вышла вперёд на третьей минуте матча, забив первым же броском — отличился Бен Максвелл. На 26-й минуте встречи Александр Хохлачёв удвоил преимущество хозяев. За 52 секунды до конца периода Александр Дергачёв забил свой первый гол за красно-белых. В третьем периоде красно-белые сделали счёт крупным — Вячеслав Лещенко забил четвёртый гол, поразив пустые ворота. В итоге уверенная и сухая победа «Спартака».

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

