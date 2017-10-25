ЦСКА обыграл минское «Динамо» и прервал двухматчевую серию поражений

ЦСКА дома победил минское «Динамо» и прервал серию поражений на отметке в два матча. В 24 матчах сезона на счету команды 18 побед. Минчане проиграли второй матч подряд. В 25 матчах сезона на счету команды 10 побед. 27 августа в очном матче команд в Минске ЦСКА взял верх — 2:1 ОТ.



На девятой минуте встречи Александр Попов вывел ЦСКА вперёд. Во втором периоде в течение двух минут и 10 секунд ЦСКА забил два безответных гола стараниями Ивана Телегина и Михаила Григоренко. На 32-й минуте встречи Шарль Ленгле размочил счёт. На 42-й минуте матча Валерий Ничушкин за счёт гола в меньшинстве сделал счёт 4:1 в пользу ЦСКА. Больше в матче голов забито не было. В результате победа ЦСКА со счётом 4:1.

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