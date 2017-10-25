Е. Корешков — о выездной серии: третий овертайм, каждый матч — сражение

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Сегодня мы играли с одним из самых сильных клубов КХЛ, старались сыграть тактически очень правильно. На протяжении всего матча это была задача номер один. Чуть-чуть не хватило концентрации на последних секундах, когда пропустили. Парни здорово отыграли весь матч, разумеется, наш вратарь сегодня хорошо сыграл. Третий матч на выезде и третий овертайм. Каждый матч — сражение», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Йокерит» уступил «Барысу» и впервые в сезоне проиграл три матча подряд